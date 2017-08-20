В Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП с участием пешеходов. Пытаясь скрыться от полиции, водитель въехал в толпу людей на тротуаре, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Кировском районе Петербурга вечером 19 августа.

За рулем был сотрудник одного из городских автосервисов, который вместе с коллегой взял машину, чтобы покататься. По предварительной информации, заметив автомобиль сотрудников полиции, водитель испугался и увеличил скорость. Машина вильнула и врезалась в стену дома, после а затем ее отбросило на компанию пешеходов на тротуаре.

В результате ДТП, одна женщина погибла, а трое человек пострадали и были госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.