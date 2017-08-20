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В России насмерть забили чемпиона мира по пауэрлифтингу

 

Чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Андрея Драчева убили в Хабаровске. Об этом сообщает "Лента.ру".

По информации СМИ, спортсмен поддался на провокацию нетрезвого хулигана в одном из кафе города, после чего появилась группа молодых людей, которые жестоко избили Драчева. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу, где он скончался в реанимационном отделении.

Эту информацию подтвердил в своем Facebook шеф-редактор программы "Вести-Хабаровск", ведущий программы "Вести-спорт" Артем Баснин. В полиции отказались комментировать инцидент.

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