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Дамаск и "Хезболлах" отбили у ИГИЛ новые территории

 

Правительственные войска Сирии вместе с бойцами ливанского движения "Хезболлах" освободили от боевиков террористической группировки "Исламское государство" 87 квадратных километров территории на границе с Ливаном, сообщил РИА Новости источник в "Хезболлах".

"Сирийская армия и бойцы "Хезболлах" за первый день операции "Если вы вернетесь, то и мы вернемся" освободили 87 квадратных километров от общей захваченной ИГ территории, площадь которой составляет 155 квадратных километров западного Каламуна на границе с Ливаном", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, наступление шло одновременно с трех направлений под прикрытием артиллерии. В результате операции ликвидированы десятки боевиков, две группы террористов сдались бойцам "Хезболлах" без боя.

Также были взяты под контроль три пограничных КПП — Замарани, Абу-Хдейж и Загхер Али.

Командование ливанской армии в субботу объявило о начале военной операции против боевиков ИГИЛ на ливанских пограничных землях: военные поставили задачу освободить от террористов 120 квадратных километров пограничной с Сирией территории. За сутки удалось зачистить 30 квадратных километров.

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