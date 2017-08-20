Ильхам Алиев в Кедабеке

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кедабекский район, сообщает официальный сайт главы государства.
Глава государства посетил возведенный в центре города памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.
Президент Ильхам Алиев затем принял участие в открытии лимонадного завода ООО «Кедабекские минеральные воды».
Глава государства ознакомился с предприятием. Было отмечено, что на предприятии работает около 120 человек. При строительстве завода были использованы льготные кредиты, предоставленные государством.
Президент Ильхам Алиев ввел предприятие в действие.