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Ильхам Алиев в Кедабеке

 

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кедабекский район, сообщает официальный сайт главы государства.

Глава государства посетил возведенный в центре города памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.

Президент Ильхам Алиев затем принял участие в открытии лимонадного завода ООО «Кедабекские минеральные воды».

Глава государства ознакомился с предприятием. Было отмечено, что на предприятии работает около 120 человек. При строительстве завода были использованы льготные кредиты, предоставленные государством.

Президент Ильхам Алиев ввел предприятие в действие.

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