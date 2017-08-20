Вы, конечно, очень удивитесь, уважаемые читатели, но «няша», возмутительница спокойствия, бывший прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская есть оно и то же лицо. А ник "няша" этой симпатичной сексуальной блондинке дали пользователи интернета. Но при этом наша "няша" - советник юстиции и генерал-майор.

Фотки из личного архива

Имя Поклонской встречается в российских СМИ значительно чаще, чем имена других общественно-политические фигур, постоянно провоцирующих конфликты в гражданском обществе. Все началось, конечно, не с Крыма в котором после присоединения к России это изящное создание, преодолев сразу несколько ступенек карьерной лестницы, получило должность прокурора. Тогда Поклонская, правда тоже стала ньюсмейкером, но по другой причине. В интернете обнаружилась многочисленные видео, в которых...чтобы избежать судебных издержек, которые мой семейный бюджет не выдержит, я бы определил эту фемину как... "молодую даму, которая лишь внешне похожа на Поклонскую" (по аналогии с бывшим генпрокурором всея Руси Г. Скуратовым. которого недруги застукали занимающимся внебрачным сексом в бане). Так вот, на этих видео "похожая на прокурора Крыма дама" занимается интимными шалостями с представителем одной дружественной африканской страны. Сама Поклонская попыталась опровергнуть, что на видео именно она, но как-то вяло. А в отношении других фоток, на которых она изображена в стиле "ню", заявила, что это фотографии из ее архива но "она не имеет никакого представления, как они попали в интернет".

Ну да ладно, с кем не бывает по молодости. Наш разговор совершенно о других вещах.

Страдания по "Матильде"

В октябре 2016 года госпожа Поклонская, которая к тому времени из кресла прокурора Крыма уже перелетела в российскую Госдуму, направила в Генпрокуратуру РФ депутатский запрос о художественном фильме "Матильда", повествующем об отношениях наследника российского престола Николая Романова, будущего императора Николая II, с польской балериной Матильдой Кшесинской. Фильм снял известный российский режиссер, народный артист РФ Алексей Учитель (картины "Дневник его жены", "Прогулка", "Космос как предчувствие", "Край").

В самом фильме "Матильда", который даже еще не вышел на экраны, ничего провокационного и в помине нет. Речь, если судить по трейлерам идет о любви молодого Романова и прелестной балерины, показанной в камерных тонах: царский двор, балетные танцы, лепнина с позолотой и хруст французской булки. Но генерал Поклонская увидела в картине чудовищное надругательство над памятью императора-мученика. Никакого секса у наследника престола с полькой быть не могло, доказывает она.

Значит, у кого-то секс был, а у Романова его быть не могло по определению и сама мысль об этом является кощунством!

В своем запросе в Генпрокуратуру Поклонская заявила об «искажении исторических событий», «антироссийской и антирелигиозной провокации в сфере культуры» и призвала фильм запретить. Прокуратура, надо отдать ей должное, никаких нарушений законодательства в фильме не нашла.

Однако скандал на том не закончился. Поклонская призвала к "стоянию" - акциям протеста против "Матильды" и те действительно прошли в 40 российских городах, с участием свыше 10 тысяч человек. Не так, чтобы уж очень много, но в новейшей российской истории не было случая, чтобы костюмный исторический фильм вызвал бы такое неприятие консервативно-религиозной публики. Одновременно противники "Матильды" заявили о сборе ими 100 тысяч подписей против фильма, однако проверить эти списки затруднительно. А в самой Госдуме Поклонской удалось собрать подписи 37 депутатов под обращением в Генпрокуратуру.

Но скандал с "Матильдой", как догадался читатель, не ограничился сбором подписей. Протесты против картины Учителя вышли за пределы православной территории России и охватили мусульманский юг. И это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Получается, что и Чечня, и Дагестан, и Ингушетия потребовали для себя своего рода культурный суверенитет, а это в будущем может привести к пересмотру отношений южных республик с федеральным центром в сфере культуры. Как говорит мировая история, если за дело берутся излишне пассионарные личности, которой является и госпожа Поклонская, то это может привести к самому неожиданному и разрушительному эффекту.

Президент Путин и его окружение почувствовали подвох. Сначала президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков негативно отозвался об "антиматильдовской экспертизе", подготовленной по требованию Поклонской рядом крайне консервативно настроенных ученых. Потом министр культуры Мединский, занимающий весьма лояльную позицию к клерикальным кругам, почувствовав ветры наверху отказался запрещать показ картины в кинотеатрах (что впрочем, не мешает это делать местным властям). Реакция президента также была сдержанной - он признал право фильма на существование, хотя критиковать протестующих против показа картины не стал. То есть "Матильда" в октябре выйдет на экраны страны вопреки всем усилиям неистовой бывшей прокурорши. И можно не сомневаться – после такой оглушительной рекламы успех будет обеспечен!

Либералы и попы на "лексусах"

Знающие люди говорят, что в высоких кремлевских кабинетах Поклонскую просят угомониться. Но та со слезами на глазах лишь крепче сжимает ладошкой на груди иконку своего любимого Николаши. На шествии "Бессмертного полка" в 2016 году она несла именно его портрет в руках, а не фотографии погибших на войне своих родственников. В году нынешнем Наталья объявила, что бюст Николая II в Крыму мироточит.

Так просто депутатша не успокоится. Скорее всего, на премьере фильма она соберет-таки многотысячную толпу истово верующих. И это будут не обязательно бабульки в платках. В Москве уже давно действует церковное движение "Сорок сороков", которое задумало построить в столице 1600 церквей, как это было когда-то. Часто "сороковцы" разбивают фундамент на месте городских парков, преодолевая сопротивление местных жителей. И это совсем не бабульки, а накачанные молодые парни, которые одновременно состоят в криминальных группах. И все без исключения исключительно патриотически настроены.

Россия, как известно, всегда металась между западниками и "почвенниками". Между либералами и консерваторами. После не слишком удачного либерального (или псевдолиберального) президентства Дмитрия Медведева, после бурных антиправительственых демонстраций 2011-2012 годов наступил резкий консервативный откат. На этой волне Российская православная церковь (РПЦ) почувствовала себя хозяином положения. Она так присосалась к светской власти и госбюджету, что силой не оттащить. В порядке вещей стали и часы на руках попов по 30 тысяч евро, и роскошные "лексусы" даже у провинциальных батюшек. И нередко в последние месяцы стали поступать сообщения о том, что эти самые "слуги господни", находясь в пьяном состоянии, давят прохожих на своих "лексусах" и "мерседесах".

Нужны ли президенту "охранители"

Нужны такие пропагандисты "духовных скреп", такие "охранители" российской власти? Похоже, что эти ура-патриоты стали для путинской вертикали обузой. Вице-президент Дмитрий Рогозин срочно удаляет свои скандальные патриотические твиты, байкеры из "Ночных волков", которых еще недавно чествовал президент, не получают вожделенного президентского гранта, зато гранты получают три иностранных агента - НКО. А Поклонская, не получив положительного решения по своему запросу в прокуратуру носится по городам и весям, собирая подписи против "Матильды".

Как считает политолог Татьяна Становая, "происходит совершенно другой, очень интересный и относительно новый процесс внутри политической системы России". Речь идет о том, что Кремль пытается установить новые условия игры. До следующих президентских выборов остается чуть больше полугода, а повестка их пока не определена. Пока же вместо того, чтобы вся "президентская рать" мобилизовалась на поддержку Владимира Путина новые "опричники царя" типа Поклонской защищают некие "исторические ценности" по сигналам, которые им идут не из Кремля, а, как они считают, из космического астрала. И это неистовство, на грани полного мракобесия и даже безумия лишь будоражит общество и вызывает некий раскол в политических элитах. А Кремль, похоже, заинтересован сейчас совсем в другом. Ему нужен образ вождя, который смотрит в будущее. Уверенного в себе долгожителя. Недаром Путин в последнее время так много и подолгу общается с молодежью. Недаром он ловит рекордных по весу щук…

Глядя на Кремль просветленным взором

Однако у "охранителей" своя программа, от которой они так просто не откажутся. В последние недели политтехнологи говорят о том, что Наталья Полонская, наша "няша", возможно выставит свою кандидатуру на президентских выборах. А что такого? Сколько можно тасовать колоду из старых, прованиленных кандидатов-Зюганова, Миронова, Жириновского, Явлинского, кому они теперь интересны? А молодая сексуальная Поклонская привлечет интерес многих. Например, тех, кто нашел ее светлый образ в интернете. И это будет уже совсем другое кино. Жалко только, что оно будет снято не Гайдаем или Данелия.