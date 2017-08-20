Жара в Баку сохранится

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, северо-восточный ветер днем сменится на юго-восточный, сообщает Национальный департамент по гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха на Абшероне ночью составит 22-25, днем - 31-36, в Баку ночью 23-25, днем 34-36 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 65-70, днем 40-45%.
На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя будет 24-25, Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувеляне - 25-26, Туркяне, Говсане, Сахиле, Шихово – 26-27 градусов тепла.
Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, местами усиливающийся восточный ветер.
Ночью - 19-24, днем - 33-38, в горах ночью - 14-19, днем - 23-28 градусов тепла.