В Тихом океане нашли обломки знаменитого американского крейсера

На дне Тихого океана обнаружены обломки американского крейсера "Индианаполис", который 72 года назад был потоплен японской субмариной. Как сообщает CNN, корабль находится на глубине почти 5,5 тысячи метров.

Тяжёлый крейсер "Индианаполис" известен тем, что доставил компоненты атомной бомбы, которая впоследствии была применена при бомбардировке Хиросимы. 30 июля 1945 года, во время возвращения из секретной миссии, крейсер был атакован и затоплен.

Корабль ушёл на дно всего за 12 минут, и экипажу не хватило времени подать сигнал SOS. Из 1196 моряков выжили только 316 — это трагическое событие характеризуется как самая массовая гибель личного состава ВМС США в ходе одного затопления.

Поиски корабля продолжались 72 года. Обломки "Индианаполиса" были найдены 18 августа 2017 года группой гражданских исследователей, которой руководит соучредитель компании Microsoft Пол Аллен.

В свою очередь, телеканал ABC отмечает, что команда, нашедшая крейсер, продолжит исследовать морское дно в районе крушения — операция будет вестись совместно с силами ВМС США. Место находки "Индианаполиса" засекречено.