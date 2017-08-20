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Глава МИД Австрии выступил против Эрдогана

 

Австрия не потерпит вмешательства со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его министров в свои внутренние дела. С таким заявлением глава австрийского МИД Себастьян Курц выступил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

"Постоянное вмешательство Эрдогана во внутренние дела других государств, а это происходит не только в Германии, я совершенно ясно отвергаю", - сказал Курц.

По его мнению, Эрдоган "пытается использовать граждан турецкого происхождения, в особенности в ФРГ и Австрии, поляризует и переносит конфликты из Турции в ЕС".

"На тот случай, если Эрдоган или его министры намереваются осуществить что-то подобное во время предстоящих выборов в Национальный совет Австрии, я уже сейчас хотел бы сказать, что мы ни в коем случае не потерпим такого вмешательства", - подчеркнул министр.

Напомним, что 17 августа Р.Т.Эрдоган назвал ведущие политические партии Германии враждебно настроенными в отношении Турции.

"И Христианско-демократический союз, и Христианско-социальный союз, и "зеленые" - все они враги Турции. Изменить ситуацию сможет тот миллион турок, который живет в ФРГ. Думаю, что они должны на выборах 24 сентября преподать урок политическим партиям, которые выказывают такое неуважение Турции", - сказал президент.

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