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Елизавета II не собирается отрекаться от престола

 

Королева Великобритании Елизавета II не собирается отрекаться от престола и передавать власть наследному принцу Чарльзу. Об этом сообщила воскресная газета The Sunday Times со ссылкой на близкие к монарху источники, передает ТАСС.

Последние утверждают, что королева по-прежнему привержена исполнению своих обязанностей монарха перед страной. Они также напомнили, что еще в речи, приуроченной к своему 21-летию, тогда еще наследная принцесса Елизавета публично поклялась: "Вся моя жизнь, окажется она долгой или короткой, будет посвящена служению народу".

Один из источников издания также заявил, что пока королева здорова и способна исполнять обязанности главы государства, любые разговоры о регентстве не будут иметь под собой никакой почвы.

Ранее газета Mail on Sunday утверждала, что в 2021 году Елизавета II (в случае достижения 95-летнего возраста) собирается передать полномочия монарха своему старшему сыну принцу Уэльскому Чарльзу на основании Акта о регентстве от 1937 года.

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