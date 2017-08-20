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Азербайджан о захвате Латвией «Агдама» официальное заявление

Автор: Юсиф Алиев, отдел информации 

Центр по патентам и торговым знакам провел проверку в связи распространенной haqqin.az информацией о продаже в Латвии портвейнов под марками «Агдам» и Agdams, сообщили haqqin.az в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана.

Госкомитетом было выявлено, что Управление по патентам Латвии предоставило UAB İTAİNA право на торговую марку портвейна «Агдам», а компании LATVİJAS BALZAMS – на торговую марку Agdams. Однако при регистрации указано азербайджанское происхождение этих портвейнов.

Центр по патентам и торговым знакам Азербайджана направил письмо Управлению по патентам Латвии, в котором говорится, что Агдам – это город в Азербайджане, приобретший в советское время известность благодаря производству одноименного портвейна.

В письме подчеркивается, что запатентовав торговую марку «Агдам» за латвийскими компаниями, Управление по патентам Латвии ввело потребителей в заблуждение. До сведения латвийского патентного органа было доведено, что предоставление торговой марки «Агдам» латвийским компаниям грубо нарушает 10-ую статью Парижской конвенции» и 41-ую статью Закона Латвийской республики «О торговых марках и географических указателях происхождения». Управлению по патентам Латвии было предложено аннулировать регистрацию торговых марок «Агдам» и принять меры по недопущению подобных фактов в будущем.

Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджана будет держать этот вопрос под своим контролем.

Напомним, поистине легендарный азербайджанский портвейн ныне производится ведущим предприятием алкогольных напитков в странах Балтии - латвийским АО Latvijas balzams на территории Евросоюза. Продукция этого завода, в том числе вино с европеизированным названием «Agdams», экспортируется в 30 стран мира.

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