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Посол США призвал освободить оккупированные территории …Грузии

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

«Целостность Грузии будет восстановлена и это будет успешная, демократическая и свободная страна!», - заявил посол США в Грузии Ян Келли.

Что-то похожее обещают Грузии вот уже почти десять лет, а точнее, с августа 2008 года, когда Москва ввела войска в Южную Осетию под предлогом защиты мирного населения от грузинской агрессии. Так родилось крошечное, но независимое государство Южная Осетия, недалеко от которого - в грузинском селе Эрнегети и побывал посол США в Грузии Ян Келли.

После посещения сельской церквушки, а также «Музея оккупации», американский посол вообще разоткровенничался с местными жителями: «Оккупация долго не продлится, не останутся надолго и эти колючие заграждения», -  поделился военными секретами Ян Келли. И его слова стали сенсацией не только для Цхинвала, но и всей Грузии.

Правда, США всегда считали, что территориальная целостность Грузии должна быть восстановлена. Более того, Вашингтон не раз призывал Москву отозвать свое признание Южной Осетии, но чтобы посол США уверенно прогнозировал восстановление территориальной целостности всея Грузии… Такое происходит впервые.

«Раз Ян Келли обещал, значит так оно и будет», - считают нынче в селе Эрнегети. В Тбилиси же пресса задается вопросом: «Что бы это значило?»

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