Ильхам Алиев в Шамкире

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Шамкирский район, сообщает официальный сайт главы государства.
Глава государства посетил возведенный в центре города Шамкир памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложил к нему цветы.
Затем президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Шамкир - Ени Гейче - Даг Джеир.
Председатель Открытого акционерного общества «Азеравтойол» Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических параметрах новой дороги.
Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.