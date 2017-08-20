Армения уже длительное время пытается усидеть на двух стульях – «российском» и «западном». Об этом haqqin.az заявила украинский политолог Наталия Белоус, комментируя участившиеся публикации о том, что Ереван в последнее время все больше смотрит на Запад. Но удается ли реально Армении усидеть на этих двух стульях?

По словам политолога, такими действиями руководит принцип «здравого эгоизма»: истеблишмент Армении думает об интересах своего государства, при этом старается не обидеть иностранных партнеров. Но в целом же, все сотрудничество Армении построено исключительно по схеме: деньги – товар.

Стоит ли ожидать, что в ближайшее время Армения станет тесным союзником для Запада? «В этой связи интересен опыт тех стран «Восточного партнерства», которые подписали соглашение об ассоциации с ЕС – Украины, Грузии, Молдовы. Много говорилось о том, что соглашения об ассоциации не являются равноправными. Европейцы имеют право в одностороннем порядке вносить в него изменения (вводить вновь таможенные пошлины, менять размер квот и т.д.), а Киев, Тбилиси и Кишинев лишены такой возможности. Отмечу, что производители этих стран смогли закрепиться на европейском рынке и возместить тем самым потерю традиционного для них российского рынка. Оказалось, что предоставленные в рамках Соглашения об ассоциации квоты для экспорта стран слишком маленькие, а продукция не соответствует европейским стандартам. Что же касается уровня коррупции и влияния олигархов на политику — то он даже увеличился, особенно в Украине и Молдове», - заявила Наталия Белоус.

При этом эксперт отмечает, что по подсчетам экономистов ущерб от невступления Армении в ЕАЭС составил бы примерно 1 млрд. долларов. В такую сумму Армении бы обошлись не снятие Россией 30% экспортной пошлины на газ, сложности для армянских трудовых мигрантов и экспорт продукции в РФ. Но можно ли судить об успешности членства Армении в ЕАЭС? «Пока рано. Прошло не так уж много времени, к тому же, оно пришлось на кризисный период. Промежуточные же итоги, как считают экономисты, выглядят следующим образом: членство Армении в ЕАЭС позволило сохранить внешнеэкономические связи Армении с Россией, цену на газ и рынок сезонных работ для работников, не нашедших работу в Армении. Кризис в российской экономике сильно сказался на Армении, однако, если бы Армения не вступила в ЕАЭС, то в этой стране наступили еще более тяжелые времена».

К слову, Наталия Белоус подчеркивает, что согласно открытым источникам, Армения получила в 2015 году западные инвестиции на сумму 180,5 млн. долларов. В то же время, прямые иностранные инвестиции в Грузию по итогам 2015 года составили 1,56 млрд. долларов (из них 40% приходится на Азербайджан и Турцию). Так что России придется приложить усилия, дабы на примере Армении продемонстрировать преимущества евразийский интеграции.

«В Армении ждут от России значительных инвестиций в свою экономику, указывает Наталия Белоус, - ведь материальные блага играют главную роль для общества, духовные ценности находятся на втором плане. Но при этом какой бы сложной не была Россия, вряд ли Армения откажется от тесной дружбы с ней. Армения, исторически и географически близка к России».

По словам Наталии Белоус, Западу Армения нужна, как пешка на великой шахматной доске. «Армения для европейцев - это коммуникатор по Южному Кавказу по которому можно «сверять часы». Безусловно, чтобы Армения была разговорчивые, время от времени будут выделяться средства. Все прекрасно понимают, что никогда Армения не будет ровней США, Германии, Франции. Да и та же Россия пользуется Арменией, пока ей это выгодно, ведь Армения «правильно» озвучивает мнения Кремля для европейских партнеров», подчеркнула собеседник.

«Ощущение грядущего предательства и отхода Армении от России нагнетается самим Ереваном. Все это – попытки заполучить больше бонусов. На реальный отход от России Ереван не пойдет, ведь это может означать полный крах Армении, в экономическом смысле, и в вопросах безопасности», - подчеркнула Наталия Белоус.