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Николай Силаев: «Саакашвили непотопляем» взгляд из Москвы

Автор: Беседовал: Наир Алиев 

«Охота» за Михаилом Саакашвили - экс-губернатором Одесской области Украины и бывшим главой Грузии, имеющим статус президента согласно грузинским законам, продолжается. Саакашвили, после аннулирования его украинского паспорта неожиданно появился в Польше, затем оказался в Венгрии.

Государственная пограничная служба Украины уже заявила, как ранее сообщал haqqin.az, что изымет паспорт гражданина Украины у Михаила Саакашвили, если он попытается по нему въехать в страну. 

Ситуацию в беседе с haqqin.az прокомментировал Николай Силаев, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Николай Силаев

- Что вы думаете о судьбе Михаила Саакашвили? В Тбилиси надеются на его экстрадицию. Как это повлияет на ситуацию в регионе?

- Я думаю, что никак. Однако Саакашвили медийно абсолютно непотопляем. Журналисты будут о нем писать даже когда у него не будет никакой власти и никакого влияния. Но он уже сейчас – не политическая фигура. Не может вернуться в Грузию, к тому же там его партия расколота, а у населения о нем осталась тяжелая память. В регионе он больше себя никак не проявит.

А вот президент Украины Петр Порошенко, чтобы ни было, его не выдаст, ведь это означает влезть в очень крупный скандал – у Саакашвили множество поклонников на Западе.  

Заявление об аннулировании украинского паспорта у Саакашвили было сделано для того, чтобы он уже не мог вернуться в Украину, чтобы украинские власти не могли оказаться перед дилеммой: выдавать его или не выдавать.

Саакашвили не состоялся как влиятельный политик в Украине. Сейчас его политическая карьера в стадии заката.

- Некоторые грузинские эксперты, говоря о Саакашвили отмечают, что он готов подставить всех, чтобы быть на плаву…

- К сожалению, некоторым политикам это свойственно. Михаил Саакашвили действительно человек, который любит власть, любит быть на первых ролях, ощущать свою популярность. Все остальное у него отступает на второй план.

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