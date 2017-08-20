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Академик Гевхар Бахшалиева: «Курды не скрывали притязаний на территории Азербайджана» громкое заявление

Автор: Записал Заур Расулзаде 

«Азербайджан в вопросе признания независимости Курдистана будет придерживаться политики своего союзника Турции», - полагает директор Института востоковедения, экс-вице-спикер парламента Азербайджана, академик Гёвхар Бахшалиева.

Однако ученый не исключает, что Курдистан может и не стать суверенным, так как соседние страны категорически против его самостоятельности.

«В любом случае Азербайджану необходимо придерживаться одной с Турцией позиции по этому вопросу. Впрочем,  Азербайджан всегда был против расчленения государств. Баку не признает сепаратистские образования и ратует за территориальную целостность всех государств», - выразила Г.Бахшалиева свое мнение haqqin.az.

Академик напомнила, что курды никогда не скрывали притязаний и на земли Азербайджана, мотивируя это тем, что когда-то на территории нынешней страны имелось образование под названием Красный Курдистан. Однако история его создания и существования никакого отношения к курдской народности не имеет. Да, в 20-х годах прошлого века там проживали несколько тысяч курдов, и большевики решили открыть для них школы с курдским языком обучения.

Однако только 17 процентов населения признали этот язык родным, все остальные продолжали учиться в азербайджанских школах.

«Существует ошибочное мнение, что население Лачинского, Кельбаджарского, Губадлинского и Зангиланского районов составляют курды. Это не так, проживают там тюрки и никто не знает курдского языка. Просто в свое время армянам удалось внушить всем, даже нам, что якобы исторически там проживали курды», - утверждает Г.Бахшалиева.

Говхар Бахшалиева

Ученый также отметила, что хаос на Ближнем Востоке выгоден прежде всего США, чтобы было легче управлять регионом. Поэтому вполне возможно, для США выгодно создание хаоса на Ближнем Востоке, чтобы им было легко управлять регионом.

«Поэтому не исключаю, что именно Штаты поддержат независимость Курдистана и расчленение Ирака. Пострадают же от этого иракские арабы, которые вновь станут жертвой интересов западного империализма», - считает Г.Бахшалиева.

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