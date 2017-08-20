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Итальянцы перепутали Сэмюэла Л. Джексона с мигрантом и возмутились его отдыхом; фото

 

Появившаяся в сети фотография американского актера Сэмюэла Л. Джексона и баскетболиста Мэджика Джонсона, отдыхающих на итальянском курорте Форте-дей-Марми, вызвала возмущение жителей страны. Соответствующий пост разместила у себя модель Нина Морич на своей странице в Facebook, пишет Lenta.ru.

На фото знаменитости сидят на скамейке в окружении пакетов с покупками из брендовых бутиков. Это послужило причиной для рассуждений итальянцев о том, как хорошо мигрантам живется за счет коренных жителей страны.

Сэмюэл Л. Джексон — американский актер и продюсер, снявшийся более чем в 100 фильмах. Известен по многолетнему сотрудничеству с режиссером Квентином Тарантино, у которого снялся в ряде картин, в том числе в «Криминальном чтиве» и «Джанго Освобожденном».

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