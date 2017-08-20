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Полиция Каталонии ищет еще одного террориста

 

Правоохранительные органы Каталонии ищут одного человека, связанного с терактами в Барселоне и Камбрильсе, сообщает полиция, передает РИА Новости.

"Расследование продолжается, и мы продолжаем работать. Мы ищем одного человека, связанного с терактами. Мы не можем подтвердить степень его вовлеченности", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, полиция предупреждает, что по-прежнему действуют усиленные проверки в Каталонии, особенно на границе с Францией.

По данным агентства Рейтер, которое ссылается на каталонское радио, официальный представитель Mossos d'Esquadra Альберт Олива подтвердил, что разыскивается 22-летний марокканец Юнес Абуякуб. Его имя ранее называли СМИ в качестве основного подозреваемого в совершении наезда на пешеходов в Барселоне.

Олива не смог сказать, сколько террористов погибли в результате взрыва в доме в Альканаре. "Это может быть один, два или три", — приводит цитату агентство. Он заявил, что полиция по-прежнему придерживается версии, что в террористическую группировку входили 12 человек, хотя некоторые СМИ приводили большие цифры.                                   

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Полиция Каталонии ищет еще одного террориста
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