Подписаться на уведомления
 

В Турции нейтрализовали боевиков ИГИЛ

 

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что турецкие власти нейтрализовали пятерых боевиков террористической группировки "Исламское государство" при попытке незаконного пересечения границы, сообщает газета Hurriyet.

"Сегодня утром пять членов ИГИЛ были нейтрализованы при попытке незаконного пересечения границы. Сейчас ситуация под контролем", — сказал премьер на пресс-конференции в Анкаре. Как отмечает газета, это может означать, что боевики могли быть задержаны, ранены или ликвидированы.

Накануне, как отмечает издание, полиция турецкой провинции Хатай задержала пятерых предполагаемых членов ИГИЛ, ранив одного из них после попытки напасть на подразделения силовиков. Предполагаемый боевик впоследствии скончался.

352 просмотров


Старости
Исполнительная власть Баку о незаконном строительстве в Баку
Исполнительная власть Баку о незаконном строительстве в Баку наши парадоксы: фото
Наша погода
Сегодня 32° / 22°
21 Авг 33° / 23°
22 Авг 33° / 23°
23 Авг 32° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   1.9963 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Террористы обстреляли международную выставку в Дамаске есть убитые и раненые
Каталонскую террористическую ячейку создал имам мечети испанские источники
Экономика Азербайджана оживает наша аналитика
Нападения банды гомосексуалистов в Баку haqqin.az из зала суда
Массовое отравление итальянцев в Москве
Ирфан Гюндуз: «Создание независимого Курдистана подорвет стабильность в Турции» эксклюзив
Писавшего о «геноциде армян» писателя могут не выдать Анкаре
Ильхам Алиев в Шамкире обновлено 14:55
В Каталонии вандалы атаковали мечеть и марокканское консульство
В Турции нейтрализовали боевиков ИГИЛ
Полиция Каталонии ищет еще одного террориста
Итальянцы перепутали Сэмюэла Л. Джексона с мигрантом и возмутились его отдыхом; фото
Академик Гёвхар Бахшалиева: «Курды не скрывали притязаний на территории Азербайджана» громкое заявление
Николай Силаев: «Саакашвили непотопляем» взгляд из Москвы
«Россия пользуется Арменией, пока ей это выгодно» украинский эксперт о полном крахе Еревана
Посол США призвал освободить оккупированные территории …Грузии
Азербайджан о захвате Латвией «Агдама» официальное заявление
Елизавета II не собирается отрекаться от престола
Глава МИД Австрии выступил против Эрдогана
Ильхам Алиев в Кедабеке обновлено 12:28
В Тихом океане нашли обломки знаменитого американского крейсера
Работников турецких отелей обучат русскому языку
Жара в Баку сохранится
Знакомьтесь: генерал Няша! Или будущий кандидат в президенты России! российские зарисовки
Советника российского министра убила молния
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться