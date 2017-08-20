В Турции нейтрализовали боевиков ИГИЛ

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что турецкие власти нейтрализовали пятерых боевиков террористической группировки "Исламское государство" при попытке незаконного пересечения границы, сообщает газета Hurriyet.

"Сегодня утром пять членов ИГИЛ были нейтрализованы при попытке незаконного пересечения границы. Сейчас ситуация под контролем", — сказал премьер на пресс-конференции в Анкаре. Как отмечает газета, это может означать, что боевики могли быть задержаны, ранены или ликвидированы.

Накануне, как отмечает издание, полиция турецкой провинции Хатай задержала пятерых предполагаемых членов ИГИЛ, ранив одного из них после попытки напасть на подразделения силовиков. Предполагаемый боевик впоследствии скончался.