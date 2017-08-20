В Каталонии вандалы атаковали мечеть и марокканское консульство

Марокканское консульство в городе Таррагона (автономное сообщество Каталония) на северо-востоке Испании подверглось актам вандализма. Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство Maghreb Arab Press (MAP), передает ТАСС.

По его данным, фасад дипломатического представительства был испачкан красной краской. Исполнители акта не установлены. Сотрудники консульства немедленно обратились в полицию, которая начала следствие.

Кроме того, как сообщает MAP, в городе Монблан (каталонская провинция Таррагона) на фасаде местной мечети появились надписи расистского характера, содержащие угрозы убийства членов марокканской общины.