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Ирфан Гюндуз: «Создание независимого Курдистана подорвет стабильность в Турции» эксклюзив

Автор: Записал Джейхун Наджафов 

«Какое бы решение не было принято на предстоящем референдуме по независимости Иракского Курдистана, курдскому государству как субъекту международного права и члену мирового сообщества не быть», - уверен турецкий политолог, бывший депутат парламента Турции Ирфан Гюндуз.

В беседе с haqqin.az политолог заявил, что Турция уже предприняла все политические и правовые меры, чтобы заблокировать создание курдского государства.

«Курдистан находится на стыке трех государств - Турции, Ирака, Сирии, и его самостоятельность грозит дестабилизацией и без того взрывоопасного региона от Ближнего Востока до Афганистана. А в первую очередь это приведет к фрагментации Ирака и Сирии. Негативное воздействие скажется и на стабильности Турции и Ирана», - предостерегает Гюндуз.

Политолог подчеркивает, что даже Вашингтон, долгое время поддерживавший курдов в Ираке, сейчас против референдума. Создание Курдистана сегодня только в интересах Израиля, так как независимость этого образования может стать чувствительным рычагом воздействия на Турцию, Иран и арабские страны региона, считает он.

Это понимают в Анкаре, поэтому прилагаются все усилия, чтобы референдум не состоялся, сказал он.

Напомним, что власти Иракского Курдистана в июне приняли решение провести референдум о выходе из состава Ирака. При разделе территорий курдские власти планируют прихватить не включённые ныне в автономию районы. Например, нефтяную кладовую Ирака - провинцию Киркук.

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