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Массовое отравление итальянцев в Москве

 

36 туристов из Италии получили пищевое отравление после ужина в ресторане при отеле «Бородино» в Москве. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщает Lenta.ru.

Пострадавшие были госпитализированы. Причиной отравления могла стать пища, зараженная сальмонеллой.

В дипломатическом представительстве Италии выясняют обстоятельства происшествия.

«Мы получили информацию об отравлении, занимаемся уточнением всех деталей и обстоятельств произошедшего», — заявил сотрудник учреждения.

В отеле отрицают, что причиной плохого самочувствия постояльцев стал ужин в гостинице. Как рассказали в московском call-центре для туристов, администрация «Бородино» утверждает, что граждане Италии отравились в другом месте.

Четырехзвездочный отель «Бородино» располагается недалеко от парка Сокольники. При гостинице действуют два ресторана и лобби-бар.

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