В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Алиовсата Аббасова прошло заседание по делу участников преступной группировки, промышлявшей грабежом на автомобильных трассах и перепродажей наркотиков.

В банду входили Нурлан Хаджимаилзаде, Адам Лятифов, Салех Садыхов и Талех Мирзоев, самому старшему из которых 27 лет. Примечательно, что все преступники являются лицами нетрадиционной сексуальной ориентации.

Согласно материалам следствия, Нурлан Хаджимаилзаде был задержан сотрудниками 19-го отделения полиции в феврале этого года. При нем было обнаружено 6,75 грамма марихуаны.

Других членов группировки - Адама Лятифова, Талеха Мирзоева и Салеха Садыхова взяли после ограбления ими на 38-м километре трассы Баку – Газах водителя большегрузного автомобиля Тариэля Мамедова. Дождавшись, когда водитель выйдет из машины, преступники напали на него, избили и отобрали 400 манатов.

Адам Лятифов по прозвищу «Айгюн» первым дал признательные показания, сообщив, что они с подельниками ждали клиентов на обочине трассы Баку – Газах недалеко от поселка Сахиль.

«Обычно мы стояли у дороги. Иногда нашими услугами (сексуального свойства – Ред.) пользовались водители грузовиков. Клиенты платили нам по 10-15 манатов. Но как-то целую неделю клиентов не было, и мы остались без денег. Вот тогда и решили ограбить какого-нибудь водителя, который будет ехать в одиночестве», - рассказал обвиняемый.

С этой целью «подруги» «Айгюн», «Бану» (Мирзоев), «Хулия» (Садыхов) и «Пярвана» (Хаджимаилзаде) организовали засаду на трассе. Выставив на дорогу «Айгюн» и «Бану», преступники стали дожидаться жертву. Примерно через 10-15 минут на обочине остановилась машина, и водитель отправился оправиться в кустики.

«Когда я сказал ему, что гадить на обочине нельзя, водитель обругал меня. Тогда я ударил его ногой в живот, а Бану вытащила у него из кармана деньги, которые мы потом поделили между собой», - заявила «Айгюн».

Затем показания дал Нурлан Хаджимаилзаде.

«Меня зовут Нурлан, но друзья называют меня Пярваной. Когда Айгюн и Бану отобрали у водителя грузовика деньги он решил вернуть их силой, но мы с Хулией закидали его камнями. Ему пришлось укрыться в кабине своей машины, а мы потом поймали такси и уехали в Хырдалан», - заявил обвиняемый.

Примерно то же поведали на суде и обвиняемые Талех Мирзоев и Салех Садыхов.

Затем показания дал потерпевший Тариэль Мамедов.

«В тот день я ехал в Гарадаг, чтобы купить партию камня-кубика. Остановился на обочине дороги. В этот момент ко мне подошел кто-то в женской одежде и сказал, что здесь не туалет и потребовал убраться. Я обругал его, приняв за женщину, а он резко ударил меня в живот, после чего начал бить по лицу. А другой парень в этот момент вытащил у меня из кармана деньги. Когда я побежал за ними, чтобы вернуть свои деньги, еще двое «женщин» закидали меня камнями. Поняв, что мне с ними не справиться, я позвонил в полицию», - заявил потерпевший.

Очередное заседание суда состоится 31 августа.