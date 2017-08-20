Подписаться на уведомления
 

Нападения банды гомосексуалистов в Баку haqqin.az из зала суда

Автор: Инара Рафикгызы, собкор 

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Алиовсата Аббасова прошло заседание по делу участников преступной группировки, промышлявшей грабежом на автомобильных трассах и перепродажей наркотиков.

В банду входили Нурлан Хаджимаилзаде, Адам Лятифов, Салех Садыхов и Талех Мирзоев, самому старшему из которых 27 лет. Примечательно, что все преступники являются лицами нетрадиционной сексуальной ориентации.

Согласно материалам следствия, Нурлан Хаджимаилзаде был задержан сотрудниками 19-го отделения полиции в феврале этого года. При нем было обнаружено 6,75 грамма марихуаны.

Других членов группировки - Адама Лятифова, Талеха Мирзоева и Салеха Садыхова взяли после ограбления ими на 38-м километре трассы Баку – Газах водителя большегрузного автомобиля Тариэля Мамедова. Дождавшись, когда водитель выйдет из машины, преступники напали на него, избили и отобрали 400 манатов.

Адам Лятифов по прозвищу «Айгюн» первым дал признательные показания, сообщив, что они с подельниками ждали клиентов на обочине трассы Баку – Газах недалеко от поселка Сахиль.

«Обычно мы стояли у дороги. Иногда нашими услугами (сексуального свойства – Ред.) пользовались водители грузовиков. Клиенты платили нам по 10-15 манатов. Но как-то целую неделю клиентов не было, и мы остались без денег. Вот тогда и решили ограбить какого-нибудь водителя, который будет ехать в одиночестве», - рассказал обвиняемый.

С этой целью «подруги» «Айгюн», «Бану» (Мирзоев), «Хулия» (Садыхов) и «Пярвана» (Хаджимаилзаде) организовали засаду на трассе. Выставив на дорогу «Айгюн» и «Бану», преступники стали дожидаться жертву. Примерно через 10-15 минут на обочине остановилась машина, и водитель отправился оправиться в кустики.

«Когда я сказал ему, что гадить на обочине нельзя, водитель обругал меня. Тогда я ударил его ногой в живот, а Бану вытащила у него из кармана деньги, которые мы потом поделили между собой», - заявила «Айгюн».

Затем показания дал Нурлан Хаджимаилзаде.

«Меня зовут Нурлан, но друзья называют меня Пярваной. Когда Айгюн и Бану отобрали у водителя грузовика деньги он решил вернуть их силой, но мы с Хулией закидали его камнями. Ему пришлось укрыться в кабине своей машины, а мы потом поймали такси и уехали в Хырдалан», - заявил обвиняемый.

Примерно то же поведали на суде и обвиняемые Талех Мирзоев и Салех Садыхов.

Затем показания дал потерпевший Тариэль Мамедов.

«В тот день я ехал в Гарадаг, чтобы купить партию камня-кубика. Остановился на обочине дороги. В этот момент ко мне подошел кто-то в женской одежде и сказал, что здесь не туалет и потребовал убраться. Я обругал его, приняв за женщину, а он резко ударил меня в живот, после чего начал бить по лицу. А другой парень в этот момент вытащил у меня из кармана деньги. Когда я побежал за ними, чтобы вернуть свои деньги, еще двое «женщин» закидали меня камнями. Поняв, что мне с ними не справиться, я позвонил в полицию», - заявил потерпевший.

Очередное заседание суда состоится 31 августа.

3062 просмотров


Старости
Исполнительная власть Баку о незаконном строительстве в Баку
Исполнительная власть Баку о незаконном строительстве в Баку наши парадоксы: фото
Наша погода
Сегодня 32° / 22°
21 Авг 33° / 23°
22 Авг 33° / 23°
23 Авг 32° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   1.9963 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Террористы обстреляли международную выставку в Дамаске есть убитые и раненые
Каталонскую террористическую ячейку создал имам мечети испанские источники
Экономика Азербайджана оживает наша аналитика
Нападения банды гомосексуалистов в Баку haqqin.az из зала суда
Массовое отравление итальянцев в Москве
Ирфан Гюндуз: «Создание независимого Курдистана подорвет стабильность в Турции» эксклюзив
Писавшего о «геноциде армян» писателя могут не выдать Анкаре
Ильхам Алиев в Шамкире обновлено 14:55
В Каталонии вандалы атаковали мечеть и марокканское консульство
В Турции нейтрализовали боевиков ИГИЛ
Полиция Каталонии ищет еще одного террориста
Итальянцы перепутали Сэмюэла Л. Джексона с мигрантом и возмутились его отдыхом; фото
Академик Гёвхар Бахшалиева: «Курды не скрывали притязаний на территории Азербайджана» громкое заявление
Николай Силаев: «Саакашвили непотопляем» взгляд из Москвы
«Россия пользуется Арменией, пока ей это выгодно» украинский эксперт о полном крахе Еревана
Посол США призвал освободить оккупированные территории …Грузии
Азербайджан о захвате Латвией «Агдама» официальное заявление
Елизавета II не собирается отрекаться от престола
Глава МИД Австрии выступил против Эрдогана
Ильхам Алиев в Кедабеке обновлено 12:28
В Тихом океане нашли обломки знаменитого американского крейсера
Работников турецких отелей обучат русскому языку
Жара в Баку сохранится
Знакомьтесь: генерал Няша! Или будущий кандидат в президенты России! российские зарисовки
Советника российского министра убила молния
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться