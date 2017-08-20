Экономика Азербайджана после резкого спада уже стабилизируется. В одних секторах достигнута полная стабилизация, в других темпы спада сведены к минимуму, а в третьих и вовсе наблюдается рост. Даже СМИ, которые еще недавно критиковали вовсю правительство и Центробанк за кажущиеся, на их взгляд, неверные решения и меры, уже умерили свой пыл. Да, СМИ – это своеобразная лакмусовая бумага, которая остро реагирует на все проблемы общества. И их молчание уже можно воспринимать как факт начала процесса оздоровления отечественной экономики. Об этом же свидетельствуют и данные статистики, и заключения международных финансовых организаций.

Какой переполох в обществе возник из-за неопределенности курса маната, мы помним хорошо. Да и было это совсем недавно. Если на начало текущего года курс доллара к манату составлял 1,7707 маната, а на начало февраля и вовсе достиг своего максимума - 1,9200 маната, то уже к концу мая-началу июня он опустился до отметки - 1,7020 маната. В целом, по итогам первого полугодия манат укрепился к доллару на 3,9%, средний курс доллара к манату в первом полугодии составил 1,74 маната. И процесс укрепления маната продолжается.

Отпустив манат в свободное плавание, правительство добилось не только его укрепления, но и сбережения своих валютных резервов. Эти резервы за два кризисных года сильно сократились – миллиарды резервных долларов ушли на поддержку курса национальной валюты. Таким образом, объем валютных резервов ЦБА на 1 июля составил 4 млрд. 964,1 млн. долларов, что на 15,88% или 680,2 млн. долларов больше аналогичного показателя за соответствующий прошлогодний период.

Только в июне объем валютных резервов ЦБА вырос на 2,87% или 138,7 млн. долларов, а с начала года рост составил 24,9% или 989,7 млн. долларов. В целом же стратегические валютные резервы Азербайджана на 1 июля 2017 года составили 40,5 млрд. долларов. Эта сумма превышает внешний госдолг в 3,6 раза и может покрыть 33-месячный импорт товаров и услуг.

Наблюдается и некоторый рост доверия к банкам, увеличиваются объемы депозитов и вкладов населения. Но по сравнению с началом года они все еще находятся в глубоком минусе. Поэтому говорить уверенно о росте такого доверия мы считаем пока несколько преждевременным.

Зато многие эксперты уверенно говорят, что однозначной инфляции, на которую вначале надеялись правительство и Центробанк, нам в этом году не видать. По итогам первого полугодия инфляция в стране (по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем) выросла на 14%. При этом больше других подорожали продовольственные товары, цены на которые выросли на 18,2%. Непродовольственные товары подорожали на 12,6%, а тарифы на услуги населению выросли на 9,6%.

Правда, уровень инфляции в июле составил всего 0,1%, что говорит о спаде темпов роста цен. Но таких темпов спада, считают эксперты, явно недостаточно для достижения однозначной инфляции к концу года. А вот в следующем году однозначный показатель вполне по силам правительству.

В то же время специалисты агентства S&P утверждают обратное. Среднегодовая инфляция в Азербайджане, по прогнозам S&P, в 2017 году замедлится до 9% с 12,4% в 2016 году. В 2018-2020 годах тенденция замедления инфляции сохранится. В частности, на 2018 год инфляция прогнозируется на уровне 7%, в 2019-2020 годах - 5% в год.

Агентство считает, что в этом году экономика Азербайджана продолжила приспосабливаться к низким ценам на сырье. Оно прогнозирует, что экономика продолжит пребывать в рецессии в 2017 году, спад ВВП будет на уровне 1% после сокращения на 3% в 2016 году.

Девальвация маната и снижение госрасходов ограничили спрос и уверенность в экономике. S&P ожидает роста ВВП лишь в 2018 году, который достигнет 3,5% в 2019 году.

Начало экспорта газа в рамках второй стадии разработки месторождения Шахдениз является ключевым фактором, на который опирается прогноз. Кроме того, рост потребления и инвестиций в ненефтяной сектор должны повысить производительность на фоне укрепления уверенности и замедления инфляции.

И действительно, манат стабилизировался, цены на нефть на мировом рынке вполне приемлемы для страны. И это все на фоне роста ненефтяного сектора и положительного сальдо во внешнеторговом обороте. Кстати, объем внешнеторгового оборота Азербайджана за семь месяцев с начала года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился на 6,9%, составив 10,522 млрд. долларов.

А положительное сальдо во внешнеторговых операциях за это же время снизилось лишь на 0,3%, составив 1,783 млрд. долларов. При этом объем экспорта сократился на 6% и составил 6,152 млрд. долларов, а импорта - на 8,2%, составив 4,37 млрд. долларов.

Правда, большая часть экспорта вновь приходится на нефтегазовый сектор, но доля его постепенно уменьшается.

Да, статистика свидетельствует: экономическая ситуация в стране, хотя и сохраняет все еще хрупкость, но улучшается. Это, кстати, не оставляют без внимание и международные финансовые институты. Как отметил глава Бакинского офиса Всемирного банка Навид Хассан Нагви, ВБ прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2018 году на уровне 0,5-1%. Но это только в следующем. А в этом году банк ожидает сокращение экономики страны примерно на 1-1,5%. Но и он отмечает, что снижение цен на энергоресурсы и последовавшая за этим девальвация национальной валюты создали возможность для развития других (ненефтяных) секторов экономики. Нынешний обменный курс позволит многим потенциальным экспортерам агропродукции реализовать ее по более конкурентоспособным ценам на различных рынках.

Да, снижение цен на нефть означает, что доходы государства сократились, и это вынуждает задуматься о реформах, которые позволят диверсифицировать экономику страны. Естественно, азербайджанское правительство, исходя из ситуации в мировой экономике, продолжает работать над различными реформами. В этом контексте, в частности, можно приветствовать принятие стратегических дорожных карт, отметить создание Совета финансовой стабильности. В то же время любые реформы требуют времени, поэтому говорить об их эффективности пока еще рано. Тем не менее, реализуемые правительством реформы имеют потенциал для оказания очень хорошего эффекта на экономику страны.

Следует отметить, что ожидания по экономическому росту экономики Азербайджана у Всемирного банка приблизительно схожи с аналогичными прогнозами других финансовых организаций. Так, Международный валютный фонд ожидает сокращение экономики страны в 2017 году на 1%, а в 2018 году - рост на 2%. Примерно таковы же прогнозы и голландского ING Bank - сокращение ВВП в этом году на 1% и рост на 1,6% в 2018 году. Несколько отличаются ожидания Азиатского банка развития, который прогнозирует сокращение на 1,1% и рост на 1,2% соответственно. Но единый вывод, который напрашивается после анализа отечественной статистики и прогнозов международных финансовых организаций – экономика Азербайджана оживает, а со следующего года она вновь начнет уверенно набирать темпы.