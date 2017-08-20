По данным полиции, имам Абделбаки эс-Сатти является создателем террористической ячейки, совершившей теракты в Каталонии, сообщает El Pais.

40-летний имам снимал квартиру недалеко от знаменитого монастыря Святой Марии Рипольской в одноименном муниципалитете.

Согласно данным правоохранителей, именно эс-Сатти — имам одной из мечети в Риполе — и есть лидер террористической ячейки, совершившей теракты в Барселоне и Камбрильсе.

Группировка состояла из молодых марроканцев, также проживающих в этом муниципалитете.

Утром 19 августа в квартиру имама пришли с обысками полицейские Каталонии. Восемь правоохранителей с тренированными собаками тщательно изучали квартиру.

Как сообщает Associated Press, имам мог скрыться от правоохранителей. По данным агентства, эс-Сатти прекратил работать в мечети с июня.

Однако полиция рассматривает и другую версию — имам является одним из погибших при взрыве в Альканаре, произошедшем за день до теракта в Барселоне. Считается, что взрыв произошел из-за бомбы, которую создавали террористы.