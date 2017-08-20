Четыре человека погибли и не менее четырех получили ранения в результате ракетного обстрела, который террористы открыли по международной выставке в Дамаске, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности Сирии.

По его словам, обстрел вели вооруженные группировки из пригорода Дамаска Восточная Гута.

Международная промышленная выставка в Дамаске проходит в этом году впервые после шестилетнего перерыва. В ней принимают участие 43 государства, из них 20 представлены коммерческими организациями, а 23 — официально через посольства. Как отмечал генеральный директор выставок и международных рынков Сирии Фарес Аль-Киртли, несмотря на европейские санкции против Дамаска, в мероприятии участвуют компании из Греции, Бельгии, Франции, Голландии и Италии.

Организаторы ожидают, что выставку в этом году посетят от 60 до 70 тысяч человек. Сообщалось, что введены меры повышенного контроля, чтобы не допустить угрозы безопасности мероприятия и его гостей.

Международная выставка в Дамаске проводилась ежегодно с 1954 года до начала кризиса в 2011 году и за годы своего существования обрела статус крупнейшей в своем роде на Ближнем Востоке.