Барзани готовится объявить независимость Курдистана

Глава региона Иракский Курдистан Масуд Барзани заявил, что курды не намерены откладывать референдум о независимости 25 сентября, и такая возможность не рассматривается, передает РИА Новости.

Ранее возможность переноса в разговоре с курдским каналом Rudaw допустил неназванный член делегации, отправленной регионом на переговоры в Багдад. По его словам, референдум мог бы пройти весной 2018 года при письменных гарантиях Багдада.

"Абсолютно нет, перенос не рассматривается", — заявил Барзани в интервью саудовской газете "Указ".

Ранее перенести референдум призвал госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора с Барзани.

Барзани заявил, что согласился только с призывом Тиллерсона к диалогу с Багдадом ради "нахождения формулы, обеспечивающей лучшее будущее обеих сторон", но не на перенос референдума.