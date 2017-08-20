Асад назвал Эрдогана «политическим нищим»

Президент Сирии Башар Асад заявил, что больше не считает Турцию партнером. Об этом он сказал во время встречи с сотрудниками МИД страны, передает агентство SANA в воскресенье, 20 августа.

Асад напомнил, что Сирия была готова обсуждать все предложения, направленные на прекращение войны, хотя заранее знала, что большинство из них выдвигалось не из благих намерений.

Говоря о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, Асад заявил, что глава Турции якобы поддерживал террористов и поэтому сейчас играет роль политического нищего.

«Поэтому Сирия не доверяет ему, не считает турецкую сторону ни партнером, ни гарантом», — сказал Асад.

Он подчеркнул, что со странами, которые лишь на словах заявляют о поддержке урегулирования сирийского кризиса, не будет никакого сотрудничества ни в области безопасности, ни в открытии посольств, пока они не порвут свои связи с терроризмом.

«Мы не позволим нашим врагам и противникам добиться через политику того, чего им не удалось достичь с помощью терроризма», — сказал Асад.

Турция вместе с Россией и Ираном является страной-гарантом меморандума о создании зон безопасности в Сирии. Он был подписан в Астане 4 мая. В результате в стране создано несколько зон безопасности — в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хамы; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. В этих регионах запрещено применение оружия.