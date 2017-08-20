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Тяжелая авария в Огузе: есть погибшие и раненые фото

Автор: Отдел информации 

Сегодня днем на трассе Баку – Шеки на территории села Керимли в Огузском районе произошло тяжелое ДТП, в результате которого есть погибшие, передает региональный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, автомобиль марки Mercedes (48 ВС 651) на большой скорости совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen Passat. От удара Volkswagen Passat вылетел с дороги в овраг.

Водитель и пассажир Mercedes погибли на месте, в другом автомобиле есть пострадавшие.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции.

 

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