Сегодня днем на трассе Баку – Шеки на территории села Керимли в Огузском районе произошло тяжелое ДТП, в результате которого есть погибшие, передает региональный корреспондент haqqin.az.

Согласно информации, автомобиль марки Mercedes (48 ВС 651) на большой скорости совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen Passat. От удара Volkswagen Passat вылетел с дороги в овраг.

Водитель и пассажир Mercedes погибли на месте, в другом автомобиле есть пострадавшие.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции.