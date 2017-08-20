Ереван против вступления Турции в «путинский союз»

Заявление официальной Анкары о намерении присоединиться к таможенной территории ЕАЭС абсурдно, сказал армянскому государственному агентству Арменпресс заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, передает РИА Новости.

17 августа министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что Турция намерена подписать таможенное соглашение с ЕАЭС, создав зону свободной торговли. Страна надеется завершить соответствующие переговоры в 2017 году, сообщил министр. По его словам, прежде чем говорить о таможенном соглашении с Евразийским экономическим союзом, Анкара должна завершить переговоры о режиме свободной торговли, касающиеся в том числе инвестиций. Зейбекчи отметил, что для Турции важно, чтобы это не помешало ее таможенному соглашению с ЕС.

"Во-первых, договором о Евразийском экономическом союзе не предусмотрено присоединение к таможенной территории ЕАЭС. Более того, абсурдно то, что о присоединении к таможенной территории ЕАЭС говорит Турция, которая в одностороннем порядке закрыла армяно-турецкую границу — единственную сухопутную границу между Турцией и таможенной территорией ЕАЭС", — приводит агентство слова Кочаряна.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе официальной Анкары. Сложные отношения между двумя странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме.