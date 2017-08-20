Подписаться на уведомления
 

Ереван против вступления Турции в «путинский союз»

 

Заявление официальной Анкары о намерении присоединиться к таможенной территории ЕАЭС абсурдно, сказал армянскому государственному агентству Арменпресс заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, передает РИА Новости.

17 августа министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что Турция намерена подписать таможенное соглашение с ЕАЭС, создав зону свободной торговли. Страна надеется завершить соответствующие переговоры в 2017 году, сообщил министр. По его словам, прежде чем говорить о таможенном соглашении с Евразийским экономическим союзом, Анкара должна завершить переговоры о режиме свободной торговли, касающиеся в том числе инвестиций. Зейбекчи отметил, что для Турции важно, чтобы это не помешало ее таможенному соглашению с ЕС.

"Во-первых, договором о Евразийском экономическом союзе не предусмотрено присоединение к таможенной территории ЕАЭС. Более того, абсурдно то, что о присоединении к таможенной территории ЕАЭС говорит Турция, которая в одностороннем порядке закрыла армяно-турецкую границу — единственную сухопутную границу между Турцией и таможенной территорией ЕАЭС", — приводит агентство слова Кочаряна.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе официальной Анкары. Сложные отношения между двумя странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме.

3075 просмотров


Старости
Исполнительная власть Баку о незаконном строительстве в Баку
Исполнительная власть Баку о незаконном строительстве в Баку наши парадоксы: фото
Наша погода
Сегодня 33° / 22°
21 Авг 33° / 23°
22 Авг 33° / 23°
23 Авг 32° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   1.9963 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Акция протеста мусульман в Мадриде
Хакеры пригрозили выложить финал седьмого сезона «Игры престолов»
Жители Мальты выступили против строительства православного храма
Сирийская оппозиция решит судьбу Асада
Порошенко продемонстрировал усовершенствованный в Киеве танк Т-72А видео
При теракте в Барселоне погиб ребенок из Австралии
Ереван против вступления Турции в «путинский союз»
Марш неонацистов в Берлине: десятки задержанных
Тяжелая авария в Огузе: есть погибшие и раненые фото
Асад назвал Эрдогана «политическим нищим»
Ильхам Алиев открыл логистический центр в Шамкире фото; обновлено 18:00
В Бельгии автомобиль врезался в группу людей есть раненые
Генерал Рафик Аббасов возглавил МВД Нахчывана
Суд в Испании освободил писателя Догана Акханлы обновлено
Барзани готовится объявить независимость Курдистана
Террористы обстреляли международную выставку в Дамаске есть убитые и раненые
Каталонскую террористическую ячейку создал имам мечети испанские источники
Экономика Азербайджана оживает наша аналитика
Нападения банды гомосексуалистов в Баку haqqin.az из зала суда
Массовое отравление итальянцев в Москве
Ирфан Гюндуз: «Создание независимого Курдистана подорвет стабильность в Турции» эксклюзив
В Каталонии вандалы атаковали мечеть и марокканское консульство
В Турции нейтрализовали боевиков ИГИЛ
Полиция Каталонии ищет еще одного террориста
Итальянцы перепутали Сэмюэла Л. Джексона с мигрантом и возмутились его отдыхом; фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться