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Жители Мальты выступили против строительства православного храма

 

На Мальте местные жители выступили против строительства первого на острове православного храма, передает Times of Malta.

С предложением о строительстве выступили члены Русской православной общины на Мальте. Отмечается, что община насчитывает около 200 членов, но у них до сих пор нет собственной церкви.

Местные жители выступили против строительства храма в традиционном русском православном стиле, а также выразили опасения по поводу сопутствующих проблем с парковкой.

Также жителей возмутил заявленный 26-метровый шпиль, который они сочли «визуально навязчивым».

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