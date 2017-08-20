Жители Мальты выступили против строительства православного храма

На Мальте местные жители выступили против строительства первого на острове православного храма, передает Times of Malta.

С предложением о строительстве выступили члены Русской православной общины на Мальте. Отмечается, что община насчитывает около 200 членов, но у них до сих пор нет собственной церкви.

Местные жители выступили против строительства храма в традиционном русском православном стиле, а также выразили опасения по поводу сопутствующих проблем с парковкой.

Также жителей возмутил заявленный 26-метровый шпиль, который они сочли «визуально навязчивым».