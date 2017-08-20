Хакеры пригрозили выложить финал седьмого сезона «Игры престолов»

Хакеры, взломавшие компьютерную сеть телеканала HBO, угрожают выложить в интернет последний эпизод седьмого сезона сериала «Игра престолов» до его официальной премьеры. Об этом сообщает Mashable.

Издание получило от хакеров письмо, в котором они утверждают, что уже имеют доступ к многим платформам HBO и намерены опубликовать финал седьмого сезона. В доказательство они прислали Mashable список паролей от учетных записей телеканала в социальных сетях и сервисе Giphy.

Пресс-служба HBO повторила комментарий, который был распространен ранее. Согласно ему, канал не ведет переговоры со взломщиками и не намерен реагировать на каждый документ, который они публикуют.

О кибератаке на сеть HBO стало известно 1 августа. Хакеры заявили, что сумели получить доступ к тысячам файлов компании, и выложили в сеть сценарий четвертого эпизода седьмого сезона «Игры престолов». Через три дня четвертая серия была слита полностью.

Mashable отмечает, что хакеры требуют выкуп в биткоинах на сумму 6,5 миллионов долларов (383 миллиона рублей).

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Премьера последней серии седьмого сезона назначена на 27 августа.