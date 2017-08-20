Подписаться на уведомления
 

Акция протеста мусульман в Мадриде

 

Более сотни мусульман собрались в воскресенье на главной площади испанской столицы Пуэрта-дель-Соль в знак солидарности с пострадавшими при терактах в Каталонии. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, участники акции призвали не связывать ислам с атаками террористов. Мусульмане принесли с собой плакаты, на которых написано: "Мы все против терроризма, мы все за мир", "С каких пор у терроризма есть своя религия?", "Не от моего имени", "Ислам не виноват". Некоторые собравшиеся поставили в центре площади свечи и цветы с табличками: "Мы все - Барселона".

Секретарь Исламской комиссии Испании Мохамед Аяна заявил, что данная акция нацелена на то, чтобы "решительно осудить теракты". Он признал, что, "к сожалению, атаки могут усилить волну исламофобии" в Испании.

Ранее некоторые мечети в стране подверглись атакам вандалов после терактов в Каталонии.

353 просмотров


Старости
Исполнительная власть Баку о незаконном строительстве в Баку
Исполнительная власть Баку о незаконном строительстве в Баку наши парадоксы: фото
Наша погода
Сегодня 33° / 22°
21 Авг 33° / 23°
22 Авг 33° / 23°
23 Авг 32° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   1.9963 AZN
1 RUB   =   0.0287 AZN

Новостная лента

Акция протеста мусульман в Мадриде
Хакеры пригрозили выложить финал седьмого сезона «Игры престолов»
Жители Мальты выступили против строительства православного храма
Сирийская оппозиция решит судьбу Асада
Порошенко продемонстрировал усовершенствованный в Киеве танк Т-72А видео
При теракте в Барселоне погиб ребенок из Австралии
Ереван против вступления Турции в «путинский союз»
Марш неонацистов в Берлине: десятки задержанных
Тяжелая авария в Огузе: есть погибшие и раненые фото
Асад назвал Эрдогана «политическим нищим»
Ильхам Алиев открыл логистический центр в Шамкире фото; обновлено 18:00
В Бельгии автомобиль врезался в группу людей есть раненые
Генерал Рафик Аббасов возглавил МВД Нахчывана
Суд в Испании освободил писателя Догана Акханлы обновлено
Барзани готовится объявить независимость Курдистана
Террористы обстреляли международную выставку в Дамаске есть убитые и раненые
Каталонскую террористическую ячейку создал имам мечети испанские источники
Экономика Азербайджана оживает наша аналитика
Нападения банды гомосексуалистов в Баку haqqin.az из зала суда
Массовое отравление итальянцев в Москве
Ирфан Гюндуз: «Создание независимого Курдистана подорвет стабильность в Турции» эксклюзив
В Каталонии вандалы атаковали мечеть и марокканское консульство
В Турции нейтрализовали боевиков ИГИЛ
Полиция Каталонии ищет еще одного террориста
Итальянцы перепутали Сэмюэла Л. Джексона с мигрантом и возмутились его отдыхом; фото
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться