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В Турции микроавтобус упал в ущелье: есть погибший и раненые фото

 

В районе Экинозу турецкой провинции Кахраманмараш микроавтобус упал в ущелье, передает телеканал Ulusal.

По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек, еще 13 ранены.

Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.

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