В районе Экинозу турецкой провинции Кахраманмараш микроавтобус упал в ущелье, передает телеканал Ulusal.
По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек, еще 13 ранены.
Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.
В районе Экинозу турецкой провинции Кахраманмараш микроавтобус упал в ущелье, передает телеканал Ulusal.
По предварительным данным, в результате аварии погиб один человек, еще 13 ранены.
Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.
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