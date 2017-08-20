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Новый удар США по Сирии: десятки убитых

 

ВВС международной коалиции под эгидой США нанесли удар по мечети в населенном пункте Эль-Джазаа на юго-востоке сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Mayadeen со ссылкой на сведения, поступившие от очевидцев. В результате налета погиб 41 человек, все убитые находились внутри мечети во время молитвы.

По информации телеканала, еще свыше 40 мирных жителей стали жертвами атаки ВВС коалиции на район Харет-эль-Бадави в городе Ракка (520 км от Дамаска). Как утверждают очевидцы, этот район не находится под контролем террористов из группировки "Исламское государство".

ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые ведут бои с бандами ИГИЛ на улицах Ракки. Штурм этого провинциального центра на Евфрате начался 6 июня.

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Новый удар США по Сирии: десятки убитых
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