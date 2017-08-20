В Швейцарии разбился небольшой самолет: есть погибшие

Небольшой самолет потерпел крушение в швейцарском кантоне Вале, три человека погибли, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RTS.

По данным радиостанции, небольшой самолет Piper 28, который вмещает до пяти человек, потерпел крушение в воскресенье около 13.00 по местному времени в районе горного перевала Коль дю Санеш. Причины инцидента не установлены. Отмечается, что после крушения самолет загорелся.

На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы, однако три человека погибли. По словам источника радиостанции, в результате крушения никто не выжил.