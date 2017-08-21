Новый министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что Тегеран останется привержен своей ракетной программе, передает агентство IRNA.

Ранее в воскресенье сообщалось, что на пост главы министерства обороны был утвержден Амир Хатами, ранее занимавший должность заместителя министра. Иранские парламентарии одобрили все выдвинутые президентом Хасаном Роухани кандидатуры на посты в новом составе правительства страны, за исключением главы министерства энергетики.

Как сообщает агентство, заявление министра прозвучало в воскресенье на полях первого заседания кабинета министров.

"Мы будем твердо придерживаться программы нашей оборонной промышленности и не допустим ни дня промедления в миссии министерства обороны", — сказал Хатами, отвечая на вопрос журналистов о том, какой будет его реакция на давление ряда государств на ракетную программу Ирана.

Ранее парламент Ирана одобрил законопроект о выделении 520 миллионов долларов на разработку собственной ракетной программы в качестве ответа на санкции США.