Серия перестрелок в Чикаго

Шесть человек погибли и 33 пострадали за 13 часов с субботы по воскресенье в результате нескольких несвязанных между собой случаев стрельбы в городе Чикаго, штат Иллинойс, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Chicago Tribune.

Как пишет издание, за сутки в Чикаго произошли более десяти инцидентов со стрельбой. Последний случился в 02.30 по местному времени. Неизвестный из автомобиля открыл стрельбу по группе людей у ночного клуба, в результате чего один человек погиб и шесть получили ранения. Злоумышленник скрылся с места преступления.

В конце июня президент США Дональд Трамп заявил, что направит в Чикаго федеральную помощь в связи с «колоссальными масштабами», которых достиг уровень насилия в городе.