Тайные переговоры России и США по Украине

Встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с представителем России пройдет в понедельник в Минске в закрытом для прессы формате, сообщает РИА Новости.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с представителем России состоится в Минске 21 августа и что на встрече этой планируется обсудить российско-украинские отношения.

Госдеп не называл имени российского представителя, но ранее с российской стороны диалог с США по Украине вел помощник президента России Владислав Сурков.

Как сообщил РИА Новости дипломатический источник, встреча представителей России и США запланирована ориентировочно на вторую половину дня.