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Азербайджан может купить российские С-500, «Прометей» и «Антей-4000»

Автор: Отдел информации 

Азербайджан – один из возможных покупателей новейших российских зенитно-ракетных систем С-500, «Прометей» и «Антей-4000». Об этом в интервью газете «Известия» заявил известный военный эксперт, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

По его словам, эти системы будут впервые представлены иностранным военным специалистам на выставке-форуме «Армия-2017», которая откроется завтра. Кроме них будет показан и зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3» с обновленным вооружением.

Эксперты полагают, что новинки, ставшие основой единой национальной системы воздушно-космической обороны России, вызовут большой интерес у зарубежных покупателей.

С-500 «Прометей» и «Антей-4000» позиционируются как главные элементы создаваемой в России единой национальной системы воздушно-космической обороны. Однако об их реальных возможностях практически нет официальной информации. Известно, что С-500 способен перехватывать широкий спектр воздушно-космических целей. В том числе и американские гиперзвуковые летательные аппараты, которые за характерную траекторию полета получили прозвище «бегуны».

Ранее заместитель генерального директора по производственно-технологической политике АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» Александр Ведров отметил, что это оружие представляет новое поколение ЗРС, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач по уничтожению баллистических и аэродинамических целей. Их поставки российским военным намечены на 2019 год. Тогда же может быть готов и экспортный паспорт изделий, без которого невозможна их продажа иностранным заказчикам.

Внешний облик «Прометея» пока официально не представлен, хотя и был случайно открыт самим же концерном «Алмаз - Антей». Рисунок шестиосной машины с двумя пусковыми трубами попал в ежегодный календарь предприятия. Об «Антей-4000» известно немного больше. Эта система представляет экспортный вариант новейшей войсковой зенитно-ракетной системы С-300В4. В российскую армию эта ЗРС поступает с 2014 года.

В отличие от предшественника — комплекса С-300В, в новой машине полностью обновлена элементная база. Установлены новые сверхмощные компьютеры, новое отечественное программное обеспечение. Радары комплекса стали более чувствительными и помехозащищенными. Для новой системы созданы уникальные дальнобойные ракеты. Они должны уверенно поражать цели на дальности до 400 км. В системе предусмотрены и менее мощные ракеты для борьбы с малоразмерными целями в радиусе 150 км. В целом боевая эффективность С-300В4 возросла в 2,3 раза по сравнению с предыдущими поколениями С-300.

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