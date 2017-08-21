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На имя азербайджанца отправили 32 кг золота Спецоперация в Казахстане

Автор: Отдел информации 

Казахстанские пограничники задержали контрабандный груз ювелирных изделий, общая стоимость которого приблизительно оценивается в 2 миллиона долларов, сообщила в понедельник пресс-служба пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ).

По данным пресс-службы, при проведении пограничного контроля в международном аэропорту в Астане был произведен досмотр двух сумок общим весом в 48 килограммов с багажными бирками на имя гражданина Азербайджана. Багаж прибыл рейсом из Стамбула.

"В ходе проверки багажа данного гражданина выявлено 11,786 тысячи ювелирных изделий, предположительно из драгоценного металла (32 килограмма металла желтого цвета и 16 килограммов металла серого цвета).

Приблизительная стоимость контрабанды оценивается в 2 миллиона долларов США", — говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело. Проводятся соответствующие следственные действия.

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