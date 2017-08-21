Атамбаев выбрал себе преемника?

Сегодня премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о своем уходе в отставку в связи с участием в предстоящих в стране президентских выборах, сообщают киргизские СМИ.

"Я приостанавливаю свою деятельность на посту премьер-министра и сегодня же подам заявление об отставке на имя президента", - сказал Жээнбеков в Бишкеке во время заседания правительства.

Жээнбеков также сказал, что в случае избрания президентом страны намерен продолжить курс лидера республики Алмазбека Атамбаева.

"Дай Бог, если я буду избран, то продолжу работу, которую начал наш уважаемый президент Алмазбек Атамбаев. Для продвижения интересов нашей страны у меня хватил опыта и сил", — сказал Жээнбеков на заседании.