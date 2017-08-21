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В Казахстане хотят запретить хиджаб

 

В Министерстве по делам религий и гражданского общества Казахстана состоялось заседание под председательством вице-министра Берика Арына. Темой заседания стало обсуждение проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений», сообщает 24 Хабар.

Проект предлагает введение норм, которые позволят регулировать получение духовного образования гражданами страны  за рубежом и участие госслужащих в религиозной деятельности, а кроме того, установят запрет на ношение предметов одежды, препятствующих распознаванию лица в общественных местах, заключение брака по религиозным обрядам и т.п.

Еще же в законопроекте предусмотрен запрет на ношение предметов одежды деструктивных идеологических течений и распространение и рекламирование их вероучения в СМИ, что призвано усилить ответственность за незаконное вовлечение несовершеннолетних в религиозную деятельность.

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