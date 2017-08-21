Назим Ибрагимов: «Судьба ВАК решится в сентябре»

Глава Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Назим Ибрагимов выразил уверенность в том, что вопрос восстановления деятельности Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК) будет положительно решен в ходе судебного заседания в сентябре этого года. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом Н.Ибрагимов заявил в своем выступлении на Глобальном форуме молодых лидеров.

«Мы ведем определенную работу в этом направлении. Закрытие ВАК вызвало негативную реакцию у всех азербайджанцев. Российские власти могли бы решить этот вопрос в деловом ключе, не прибегая к радикальным мерам. Конечно, в работе любой организации могут быть недочеты, но их можно было бы устранить, не приостанавливая ее деятельности», - сказал Н.Ибрагимов.

К этому Н.Ибрагимов добавил, что если российский суд примет иное решение по делу ВАК, то Госкомитет выскажет в данной связи свою официальную позицию.