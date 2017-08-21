Чехия отправляет посла в Азербайджане с миссией в Москву

Посол Чехии в Москве Владимир Ремек решил досрочно покинуть свой пост и вернуться на родину. Об этом со ссылкой на собственный источник в дипломатических кругах сообщает журнал Respekt.

Ожидается, что новым послом Чехии в России станет действующий глава дипмиссии в Азербайджане Витезслав Пивонька.

Посол уедет из России в конце нынешнего года. Формальным основанием для отставки станет его заявление. По данным издания, Ремек решил добровольно покинуть один из самых престижных постов в чешской дипломатии из-за желания больше времени проводить с семьей. Срок его действующего четырехлетнего мандата истекает через год.

Как отмечает Respekt, работа бывшего космонавта Ремека в Москве не вызывала никаких нареканий ни в СМИ, ни в политических кругах. Наоборот, он добился укрепления позиций республики, а также собственно чешского лидера Милоша Земана в диалоге с Кремлем.