Kapital Bank открыл обновленный филиал "Бейлаган"

Kapital Bank в рамках проекта оптимизации филиальной сети открыл обновленный филиал "Бейлаган", расположенный по адресу: Бейлаган, улица Г. Асадова, 46. Обновленный филиал обладает всеми возможностями для оказания качественного клиентского обслуживания.

Быстрое обслуживание, минимальные очереди, дружелюбное отношение, а также набор продуктов и сервисов, отвечающих нуждам населения, – это лишь короткий список основных характеристик новой концепции.Обновленный филиал предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, прием вкладов и депозитов, платежные карты, денежные переводы, обмен валют, оплату коммунальных услуг и пр.

Следует отметить, что в рамках проекта трансформации филиальной сети в 2017-м году банк открыл новые филиалы - "Браво" и "Наримановский карточный центр", отделения в Бузовнах, Демирйоле, Локбатане и Масаллы, а также обновил офисы филиалов "Ази Асланова", "Губадлы", "Гейчай" и "Губадлы". Целью оптимизации филиалов является предоставление клиентам более качественного и комфортного обслуживания. В текущем году, в соответствии с новой концепцией, планируется завершить ремонтные работы еще в нескольких городских и региональных филиалах банка, а также открыть новые его отделения.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7-и отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, на страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.