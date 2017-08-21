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Обыски в правительстве Молдовы

 

В правительстве Молдовы проходят обыски. Под подозрением находятся сотрудники Минюста, а также Министерства просвещения, культуры и научных исследований, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Национального центра по борьбе с коррупцией Анжелу Старински.

«Речь идет о многих делах, связанных с коррупцией и злоупотреблением служебным положением. Лица подозреваются в незаконной выдаче документов гражданам Молдовы и иностранцам», — отметила Старински.

Обыски проводят совместно Национальный центр по борьбе с коррупцией и прокуратура республики.

В ходе кампании уже арестованы министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы Эдуард Грама, заместитель министра экономики Валерий Трибой, а также мэр Кишинева Дорин Киртоакэ. 

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