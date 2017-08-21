Гражданин Азербайджана грабил собутыльников в Перми

30-летний азербайджанец промышлял грабежами на территории Прикамья с осени 2016 года. Весной 2017-го он был задержан. Сейчас полицейские ищут пострадавших от действий злоумышленника.

По данным полиции, жертвами преступника становились мужчины. Подозреваемый выбирал себе жертву в развлекательных заведениях города, знакомился с ней, опаивал спиртным, а затем грабил.

«Во время беседы он предлагал подвезти нового знакомого до дома. Оказавшись в безлюдном месте, мужчина отбирал мобильные телефоны, деньги, украшения и одежду. Если ему оказывали сопротивление, то злоумышленник избивал своих жертв», – рассказали в полиции.

Весной 2017 года оперативники уголовного розыска вышли на след грабителя и задержали его. Злоумышленником оказался 30-летний гражданин Азербайджана. В отношении него возбуждено несколько уголовных дел.