В Баку сохранится жаркая погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным ветром, сообщает Национальный департамент по гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью 23-26, днем 34-36, в Баку ночью 22-24, днем 31-36 градус тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью 60-70, днем 35-45 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя 25-26, Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувелане 26-27, Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово – 27-28 градусов.

Несмотря на то, что стабильная погода, ожидаемая на Абшеронском полуострове до 24 августа, будет положительным фактором, душная погода и относительно влажный воздух в отдельные часы может создать дискомфорт у метеозависимых людей.

В районах Азербайджана без осадков. Ветер восточный. Ночью 19-24, днем 34-39, в горах ночью 13-18, днем 24-29 градусов тепла.