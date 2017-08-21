Граждане Армении убили турецкого бизнесмена в Киеве

Тело отца пятерых детей, предпринимателя Рызы Юдже было найдено в реке в Киеве. Рыза должен был получить 150 тысяч турецких лир, сообщает турецкая газета Sabah.

На берегу Днепра в Киеве найдено тело турецкого бизнесмена Резы Юдже. Бизнесмен отправился в столицу Украины, чтобы получить 150 тысяч лир за проданный товар.

26 июля предприниматель позвонил своей супруге в Турцию и сказал, что испытывает затруднения в получении денег, т.к. в дело вмешался «какой-то гражданин Армении». Он также сообщил, что очень беспокоится и не доверяет мужчине, с которым собирается встретиться. Вечером того же дня супруга уже не смогла дозвониться до него.

Взволнованная женщина немедленно позвонила в турецкое консульство. После вмешательства консульства выяснилось, что мужчина, с которым поехал встречаться Реза, неоднократно привлекался к уголовной ответственности за рэкетирство.

В итоге, тело убитого предпринимателя было найдено в реке. По итогам экспертизы было установлено, что по голове Юдже били твердым предметом, а затем тело убитого скинули в реку.

В ходе расследования пятеро человек были задержаны. Убийца признался в содеянном.