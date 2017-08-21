Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении Назили Гулубековой, обвиняемой в убийстве пятилетнего сына Фарида.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на заседании, прошедшем под председательством судьи Новруза Керимова, прокурор зачитал обвинительный акт.

Отметим, что обвиняемая Гулубекова отказалась от дачи показаний по делу, сославшись на физическое недомогание.

Допрошен был представитель обвиняемой – брат Гулубековой. Он заявил, что его сестра ранее не страдала какими-либо психическими заболеваниями: «Я пришел домой уже после убийства. Там были сотрудники МЧС, полиции и муж Назили – Рустам. Он был очень взволнован. А ребенок лежал на диване».

Свидетель показал, что его сестра была замкнутым человеком: «Только после произошедшего я узнал, что она вступила в секту».

Отметим, что во время выступления своего брата Гулубекова делала ему непонятные жесты.

Затем показания дал муж Гулубековой – Рустам. По его словам, в день убийства он был на работе и часто звонил домой, так как у сына была температура, однако Назиля на звонки не отвечала.

«Когда вечером я вернулся домой, дверь мне никто не открыл. Позвонил в полицию и в МЧС. Когда полицейские взломали дверь, я увидел тело Фарида, а Назиля сидела на полу и смотрела в одну точку. Вокруг горели свечи.

Несмотря на хорошие отношения с женой, после случившегося я развелся с ней» - сказал Р.Гулубеков.

Он также подтвердил, что Назиля вела замкнутый образ жизни: «Она и раньше входила в различные религиозные секты. Я не догадывался о ее психологических проблемах».

Во время заседания судья спросил у Гулубековой, по какой причине она оказалась на скамье подсудимых, на что обвиняемая ответила: «Не знаю».

Затем она сказала: «В секте мне говорили, что после воскрешения Иисуса все мертвые воскреснут. В тот день у Фарида была высокая температура, я дала ему жаропонижающее лекарство, но ему стало еще хуже. Я не связывала ему рук. Я думала, Иисус придет в этот день. Он и раньше мне являлся».

Судебный процесс будет продолжен 28 августа.