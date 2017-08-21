Подписаться на уведомления
 

«Я думала, в этот день ко мне придет Иисус» История убийства ребенка в Баку

Автор: Инара Рафикгызы 

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении Назили Гулубековой, обвиняемой в убийстве пятилетнего сына Фарида.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, на заседании, прошедшем под председательством судьи Новруза Керимова, прокурор зачитал обвинительный акт.

Отметим, что обвиняемая Гулубекова отказалась от дачи показаний по делу, сославшись на физическое недомогание.

Допрошен был представитель обвиняемой – брат Гулубековой. Он заявил, что его сестра ранее не страдала какими-либо психическими  заболеваниями: «Я пришел домой уже после убийства. Там были сотрудники МЧС, полиции и муж Назили – Рустам. Он был очень взволнован. А ребенок лежал на диване».

Свидетель показал, что его сестра была замкнутым человеком: «Только после произошедшего я узнал, что она вступила в секту».

Отметим, что во время выступления своего брата Гулубекова делала ему непонятные жесты.

Затем показания дал муж Гулубековой – Рустам. По его словам, в день убийства он был на работе и часто звонил домой, так как у сына была температура, однако Назиля на звонки не отвечала.

«Когда вечером я вернулся домой, дверь мне никто не открыл. Позвонил в полицию и в МЧС. Когда полицейские взломали дверь, я увидел тело Фарида, а Назиля сидела на полу и смотрела в одну точку. Вокруг горели свечи.

Несмотря на хорошие отношения с женой, после случившегося я развелся с ней» - сказал Р.Гулубеков.

Он также подтвердил, что Назиля вела замкнутый образ жизни: «Она и раньше входила в различные религиозные секты. Я не догадывался о ее психологических проблемах».

Во время заседания судья спросил у Гулубековой, по какой причине она оказалась на скамье подсудимых, на что обвиняемая ответила: «Не знаю».

Затем она сказала: «В секте мне говорили, что после воскрешения Иисуса все мертвые воскреснут. В тот день у Фарида была высокая температура, я дала ему жаропонижающее лекарство, но ему стало еще хуже. Я не связывала ему рук. Я думала, Иисус придет в этот день. Он и раньше мне являлся».

Судебный процесс будет продолжен 28 августа.

3224 просмотров


Старости
Исполнительная власть Баку о незаконном строительстве в Баку
Исполнительная власть Баку о незаконном строительстве в Баку наши парадоксы: фото
Наша погода
Сегодня 32° / 23°
22 Авг 34° / 23°
23 Авг 32° / 22°
24 Авг 33° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   1.9988 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Ильхам Алиев: «Не вижу никаких угроз для настоящего и будущего Азербайджана»
Глава Моссада примет участие во встрече Путина и Нетаньяху
Путин сменил посла в США
Саргсян помиловал экстрадированного из России убийцу
Гражданин Армении украл электрочайники на миллионы рублей
Гаяне Аветян: «В армию призывают больных, немощных парней» армянские источники
Саакашвили: Несколько стран предложили мне гражданство
Разрушена дорога на юге Азербайджана: возникли многокилометровые пробки
Лавров обещает ответить США
Угрожают ли Азербайджану «фипронильные яйца»? Комментарий Госслужбы
Художник рассказал, как зашифровал слово «Аллах» на гербе Азербайджана видео
Пожар в Мекке: эвакуированы сотни паломников
Американского дипломата в Баку назначили генконсулом в Екатеринбург
Эрдоган: «Турция и Иран начинают совместные операции в регионе»
Британский миллиардер: «Агдам» мой и только мой! мы продолжаем расследование
Названа самая непопулярная страна мира
Десятки туристов пострадали при ДТП в Турции Обновлено; фото
«Я думала, в этот день ко мне придет Иисус» История убийства ребенка в Баку
Автомобиль снес две автобусные остановки в Марселе Есть погибший
Убит армянский военнослужащий обновлено
Экс-президенты на встрече с Ильхамом Алиевым фото
США приостановят выдачу виз по всей России
Граждане Армении убили турецкого бизнесмена в Киеве
В Баку сохранится жаркая погода
Иран и Турция готовят наступление против ПКК
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться